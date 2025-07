Beukema è del Napoli accordo con il Bologna per 31 milioni Ore decisive per Osimhen al Galatasaray

Quarto rinforzo in arrivo per i partenopei, che dopo De Bruyne, Marianucci e Noa Lang, si assicurano anche il difensore olandese del Bologna, Sam Beukema, voluto fortemente dal tecnico Antonio Conte per dare sostanza al reparto arretrato. Sul fronte Osimhen si attendono nelle prossime ore passi in avanti e decisivi per il trasferimento dell’attaccante nigeriano al Galatasaray. BEUKEMA AL NAPOLI: LE CIFRE DELL’ACCORDO Le due societĂ hanno limato tutti i dettagli definendo l’operazione per una cifra intorno ai 31 milioni piĂą bonus. Il giocatore firmerĂ un contratto fino al 30 giugno 20230 a 2,5 milioni netti per la prima stagione, per poi salire a 3 milioni nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Beukema è del Napoli, accordo con il Bologna per 31 milioni. Ore decisive per Osimhen al Galatasaray

In questa notizia si parla di: beukema - napoli - accordo - bologna

NM Live – Napoli? Lang e Beukema due innesti mirati, De Bruyne è una star - Salvatore Esposito, Giubilato, Di Vicino, Salvione, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.

Napoli su Beukema dopo Marianucci, avversari in Coppa Italia - Il Napoli perde Juan Jesus per infortunio, ma conta di recuperare presto Alessandro Buongiorno e intanto testa Rafa Marin.

Calciomercato.com – Quanto ha pagato il Napoli Beukema - 2025-07-13 18:04:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il difensore aveva già l’accordo con De Laurentiis, l’intesa tra club raggiunta dopo che i rossoblù hanno abbassato le richiesta Dopo un lungo tira e molla, Bologna e Napoli hanno trovato un accordo per Sam Beukema.

Pedullà : “#Beukema: siamo nella stessa situazione di ieri, accordo totale tra #Napoli e #Bologna (#Fenucci ha spiegato tutto), ma serve la totale quadratura sulle commissioni per il via libera sulle visite”. Vai su X

Sam Beukema al Napoli, ci siamo! Accordo raggiunto con il Bologna per € 31 milioni più bonus. Beukema ha accettato il trasferimento alcune settimane fa e ora è pronto a firmare i documenti nelle prossime ore. Nuovo difensore centrale per Antonio Conte. Vai su Facebook

Beukema al Napoli, accordo raggiunto col Bologna: le cifre dell'operazione, in arrivo il nuovo difensore per Conte; Napoli, accordo trovato con Beukema: arriva dal Bologna per 31 milioni; Napoli, è fatta per Beukema: accordo trovato con il Bologna. Affare da 31 milioni più bonus.

Beukema al Napoli, accordo raggiunto col Bologna: le cifre dell'operazione, in arrivo il nuovo difensore per Conte - Il Napoli accelera e chiude per Sam Beukema, il difensore sarà presto a disposizione di Conte dopo aver raggiunto il ritiro del Bologna tra fischi e insulti. Come scrive msn.com

Bologna, Fenucci conferma: "Beukema ci ha chiesto la cessione al Napoli". Su Ndoye... - Nella conferenza stampa di presentazione di Immobile, l'amministratore delegato dei rossoblù ha parlato dell'addio dell'olandese: ecco cosa ha detto ... Segnala msn.com