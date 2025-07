Nicki Minaj su tutte le furie contro SZA | i post al veleno su X

Nicki Minaj ed SZA si sono protagoniste nella giornata di ieri 15 luglio di uno scambio molto acceso, dove le due artiste si sono sfidate a colpi di tweet su X. Alle origini del dissing c’è da risalire al momento nel quale la rapper di Anaconda ha chiamato in causa il collega Punch, (sotto contratto con l’etichetta Top Dawg Entertainment (TDE) di SZA ) per il presunto “bullismo nei miei confronti su Twitter senza motivo”. Nella giornata di ieri, la Minaj aggiungeva sul social network: “Sono felice di avere la prova di essere stata maltrattata da un uomo e di avergli mentito pubblicamente su una piattaforma che uso per il mio lavoro; dopo aver rifiutato la sua proposta commerciale in più di un’occasione”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

