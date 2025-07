Pagamento assegno unico di luglio 2025 le date e il caso del calo degli importi

Roma, 16 luglio 2025 – Si avvicina la metĂ del mese e, come d'abitudine, miglia di genitori cominciano a chiedersi: quando arriva l'assegno unico di luglio? Quale sarĂ l'importo? Ci sono aumenti? Sommario Quando pagano l'assegno unico di luglio. A chi spetta l'assegno unico. Gli importi. Importi in calo a luglio?. Nuove richieste e arretrati. Quando pagano l'assegno unico di luglio. L'Inps ha da poco pubblicato sul sito dell'Istituto nazionale di previdenza sociale il calendario dei pagamenti dell'assegno unico da luglio fino a dicembre. Ecco le date dei pagamenti previsti dall'Inps: 21-22 luglio.

Assegno per il Nucleo Familiare, dal 1° luglio nuovi importi. Circolare e TABELLE INPS - L'INPS ha comunicato, attraverso la circolare n. 92 del 19 maggio 2025, l'adeguamento degli importi dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Assegno di incollocabilità INAIL: rivalutazione dal 1° luglio 2025. Istruzioni per le domande - I soggetti colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale e titolari della rendita diretta INAIL possono ottenere il pagamento di una particolare prestazione riservata a quanti si trovano nell’impossibilità di beneficiare del sistema del collocamento obbligatorio nelle imprese private: l’ assegno di incollocabilità .

Assegno Nucleo Familiare: nuovi importi in arrivo dal 1° luglio, ecco chi ne beneficia - Buone notizie per alcune categorie di famiglie: l’INPS ha ufficialmente annunciato la rivalutazione degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

