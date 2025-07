La vita sentimentale di Fedez continua a essere al centro del gossip: ad alimentare i pettegolezzi è stato lo stesso rapper, che su Instagram ha pubblicato un carosello di foto in cui fa capolino una ragazza misteriosa col volto coperto. Non c’è voluto molto prima che si scoprisse l’identità della giovane donna: si tratta di Giulia Honegger, stilista milanese, già eletta come presunta fiamma dell’artista. Chi è Giulia Honegger, nuova (presunta) fiamma di Fedez. Smentite le voci sul flirt con Clara, che ha riempito le pagine di cronaca rosa di tutti i giornali, la vita sentimentale di Fedez è tornata di nuovo alla ribalta per una foto “sospetta” pubblicata su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Honegger, chi è la ragazza misteriosa nelle ultime foto di Fedez