De Luca annuncia | Stiamo ripulendo il Sarno e renderemo il mare balneabile

"Stiamo completando il lavoro di disinquinamento del fiume Sarno e abbiamo gi√† risultati che ci incoraggiano. La balneabilit√† del Golfo di¬†Napoli¬†√® un altro miracolo che dobbiamo completare, perch√© stiamo lavorando contemporaneamente, oltre che sul versante Agro, sul versante Vesuviano, dove sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

