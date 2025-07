Mentre Osimhen resta ai margini, il Napoli ha scelto Lucca. Una mossa pensata, senza isterie. Ora c’è Ndoye nel mirino, ma senza ansie da prestazione. Per un motivo ben preciso (AnsaFoto) – rompipallone.it Il Napoli ha finalmente deciso di accelerare per portarsi a casa il nuovo centravanti. È in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà in azzurro Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, che era nel mirino già da oltre un mese ma che era stato messo in stand-by. Prima si voleva capire come andava a finire la questione Osimhen, poi si è provato a tenere in piedi la pista Darwin Núñez. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Lucca, ma non solo: perché il Napoli è così tranquillo sull’affare Ndoye