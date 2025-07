Il Chelsea batte 3-0 il Psg e vince il Mondiale per club 2025

Contro ogni pronostico ma con.uja grande prestazione, il Chelsea batte nettamente i campioni d’Europa del Psg per 3-0 e vince la prima edizione del Mondiale per club. Nella finale del torneo iridato la squadra di Maresca ha letteralmente incartato i francesi con pressing alto e ripartenza, meritando ampiamente di vincere. Per il Blues si tratta del secondo trofeo stagionale dopo la Conference League conquistata lo scorso maggio. IL CHELSEA BATTE 3-0 IL PSG ED E’ CAMPIONE DEL MONDO: LA CRONACA DELLA FINALE Sembra un match già scritto, invece, i Blues sorprendono con la loro aggressività che costringe i francesi a stare sulla loro trequarti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il Chelsea batte 3-0 il Psg e vince il Mondiale per club 2025

Mondiale per Club, sotto gli occhi di Trump il Chelsea batte il Psg per 3-0. Rissa finale con l’aggressione di Luis Enriche e Donnarumma - Ha del clamoroso il punteggio al MetLife Stadium del New Jersey nella finale del Mondiale per Club: il Chlesea allenato dall’italiano Enzo Maresca ha battuto 3-0 contro i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, dati per favoriti dai bookmakers.

Premier League, i risultati della 35ª giornata: United ko con il Brentford, pari del Tottenham contro il West Ham, il Chelsea batte il Liverpool già campione - Premier League, i risultati della 35ª giornata: United ko con il Brentford, pari del Tottenham contro il West Ham, il Chelsea batte il Liverpool già campione Manchester United e Tottenham confermano l’attitudine più europea in questa stagione rispetto alla Premier League: le due squadre, che giovedì tornano in campo nelle semifinali di Europa League, fanno […]

Premier League, il Chelsea batte l'Everton. LIVE: Southampton, Brighton e Newcastle in vantaggio - Mentre in Italia il calcio è fermo per via del funerale di Papa Francesco, in Premier League si gioca: cinque partite in programma in questo.

