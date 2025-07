Tiro a volo | i convocati dell’Italia per gli Europei 2025 a Châteauroux Ci sono Pellielo Bacosi e Rossetti

Dopo aver archiviato la tappa agrodolce di Coppa del Mondo tenutasi a Lonato del Garda (Brescia), la nazionale italiana di tiro a volo è pronta a ripartire in vista del prossimo importantissimo evento internazionale. In calendario arrivano gli Europei 2025, che si terranno dal 23 luglio al 7 agosto in quel di Châteauroux, nel medesimo impianto dove l’anno scorso si sono disputate le gare olimpiche di Parigi 2024. La pattuglia azzurra, dal canto suo, sarà una delle formazioni di riferimento sulle pedane transalpine in un quadro che vedrà al via i migliori specialisti del Vecchio Continente impegnati nei contest di trap e skeet. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo: i convocati dell’Italia per gli Europei 2025 a Châteauroux. Ci sono Pellielo, Bacosi e Rossetti

In questa notizia si parla di: tiro - volo - europei - châteauroux

Inter Barcellona LIVE 1-0: Mkhitaryan per poco non sorprende Szczesny con un tiro al volo - di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle ore 21 a San Siro per Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League: seguila live con noi.

Tiro a volo, Coppa del Mondo Nicosia 2025: Sdruccioli in testa dopo 100 piattelli nello skeet maschile - Elia Sdruccioli brilla a Nicosia in occasione della terza Prova di Coppa del Mondo ISSF, in programma sulle pedane dell’Olympic Shooting Range “Lakis Psimolophitis”.

Tiro a volo, Fabio Sollami in corsa per la finale nel trap a Nicosia. Indietro gli altri azzurri - Proseguono le gare a Nicosia (Cipro), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: iniziano le qualificazioni per il trap individuale maschile, suddivise in due giornate.