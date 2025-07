Io sto con Macron Crosetto contro Salvini il centrodestra va in pezzi | lo scontro è totale

All’indomani delle dichiarazioni di Emmanuel Macron, che ha annunciato un deciso aumento delle spese militari francesi, il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha espresso pieno sostegno alla linea del presidente francese. In un’intervista a Il Foglio, Crosetto ha sottolineato come l’Italia debba riconoscersi in una strategia comune con i suoi alleati, definendo il rapporto con la Francia «una solenne promessa tra popoli». Crosetto ha dunque confermato di condividere la visione di Macron, che durante le celebrazioni della festa nazionale del 14 luglio ha affermato: «Per essere liberi bisogna essere temuti, per essere temuti bisogna essere potenti». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Crosetto “Macron fa battute che si potrebbe risparmiare” - TORINO (ITALPRESS) – “Ogni tanto Macron fa delle battute che tra leader si potrebbero risparmiare. Sono delle frecciatine che nascono più da posizioni politiche e da considerazioni di ricaduta interna, ma non mi pare che riguardino i due Stati e i rapporti tra i presidenti.

Crosetto, la guerra e i piani farlocchi di Macron per Kiev - Emmanuel Macron non sopporta che l’Italia abbia un ruolo importante in Europa e nella relazione con gli Stati Uniti, è un problema di orgoglio, di grandeur che sfiora l’ossessione, al punto che Le President pur di mettere il dito nel naso a Giorgia Meloni si contraddice.

Iran, Meloni sente Macron, Merz e leader arabi: "Soluzione sia politica" | Tajani: "Nessun aereo partito da basi italiane, ci auguriamo la de-escalation" | Crosetto: "Cambia lo scenario" - Il governo italiano si è riunito dopo i raid statunitensi contro i siti nucleari iraniani. Il ministro degli Esteri: "Non è giunta alcuna richiesta da parte degli Usa" prima dell'attacco

L'Italia a Parigi: Niente soldati in Ucraina, se non in un contesto Onu; Ucraina, vertice a Chigi: “Nostre truppe solo con l’Onu”. Meloni a Salvini e Tajani: “Basta liti”; Meloni, il vertice con Salvini e Tajani: cosa si sono detti? La premier chiede compattezza.

Crosetto: “Ha ragione Macron: i valori si difendono con la forza. La Lega? Sul riarmo segua il governo” - Dopo l’annuncio di Macron sul raddoppio delle spese militari, il ministro della Difesa rilancia il patto: “La Nato impegna tutti. ilfoglio.it scrive

Salvini alza il tiro: "Macron è un criminale, è Instabile. Si metta ... - Con Salvini che punta il dito contro "chi divide il centrodestra, chi preferisce Macron a Le Pen, fa un dispetto all'Italia non a me", polemizza l'altro vicepremier Antonio Tajani: "Capisco i toni ... Scrive huffingtonpost.it