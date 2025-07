Calciomercato Milan | Mendy o Garcia il Real Madrid apre alla cessione

Calciomercato Milan, dalla Spagna: il Real Madrid è costretto a cedere uno tra Ferland Mendy e Fran Garcia dopo l'arrivo di Carreras. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: Mendy o Garcia, il Real Madrid apre alla cessione

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - mendy - garcia

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Isanamu itari inkorano ya Alvaro Carreras mumwambaro wa Real Madrid Fran Garcia ashobora kugirishwa kumiriyoni 20€ muri AC Milan, ibiganiro biriko biraba nk'ukwo vyandikwa na Calcio Mercato, ubwo azoca afashanya na Ferland Mendy bikunze. Vai su Facebook

Si valutano Arokodare, Pubill e Fran Garcia – Jashari: Milan in attesa; Milan su Fran Garcia: perché il terzino del Real Madrid sarebbe il profilo ideale per il post Theo Hernandez; Milan, idea Fran Garcia dal Real Madrid per il dopo Theo Hernandez.

Mercato Milan, si complica Fran Garcia? Florentino Perez gela Tare, valutazione monstre - Mercato Milan, può complicarsi la pista che porta a Fran Garcia per il ruolo di terzino sinistro: valutazione monstre del Real Madrid Il Real Madrid è al centro di una vera e propria rivoluzione difen ... Da milannews24.com

Calciomercato Milan: spunta Fran Garcia per il dopo Theo Hernandez - Il Milan guarda ancora in casa Real Madrid per rafforzare la rosa in vista della stagione 2025- Scrive stadiosport.it