Lutto nel mondo del collezionismo: si è spento all'età di 89 anni Alberto Bolaffi, presidente onorario della storica casa d'aste e collezionismo. A comunicare la triste notizia è stata la società Bolaffi, che ha espresso "immenso dolore" per la scomparsa di una vera colonna del settore. Alberto Bolaffi, terza generazione alla guida dell'azienda di famiglia dal 1960 al 2013, è stato protagonista nell'innovazione e nell'espansione della casa d'aste, portando avanti con determinazione la tradizione iniziata dal nonno nel 1890 e rilanciando il commercio filatelico sia in Italia sia all'estero. Un'eredità che parte da lontano Fu proprio il nonno Alberto a intuire le potenzialità della filatelia, lasciando l'attività di famiglia dedicata alle biciclette per aprire, nel 1893, il primo negozio di francobolli a Torino, in via Cavour.

© Thesocialpost.it - Addio all’icona culturale italiana: era una figura simbolo del collezionismo