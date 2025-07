montecitorio question time con il ministro salvini

ROMA – Si svolgerĂ oggi, 16 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponderĂ a interrogazioni sulle iniziative per preservare, in sinergia con il concessionario e gli enti locali, la gratuitĂ del raccordo autostradale Montichiari-Ospitaletto, noto come “Corda Molle”, in provincia di Brescia (Benzoni – AZ-PER-RE); sulle criticitĂ del sistema Eucaris per l’interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli nei Paesi dell’Ue (Schullian – Misto-Min. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

