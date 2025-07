Psicologo scolastico depositato in Senato il ddl Occhiuto | possibile svolta per il benessere mentale nelle scuole Il CNOP | Intervento sistemico a tutela dei giovani

Il Senato ha accolto il deposito di un nuovo disegno di legge che mira a introdurre in modo strutturale la figura dello psicologo scolastico nel sistema nazionale di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Psicologo scolastico, l’Italia in ritardo sul supporto agli studenti. PD e FI chiedono interventi urgenti - Il Fondo per il servizio di sostegno psicologico agli studenti, previsto dall’ultima legge di bilancio, non è ancora operativo.

Il senatore Mario Occhiuto e la proposta per lo psicologo scolastico: “Un’idea di mio figlio” - ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal dolore personale a un impegno politico. Tre mesi fa, Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia ed ex presidente della Regione Calabria, ha vissuto una tragedia devastante: la perdita del figlio Francesco, 30 anni, che si è tolto la vita dopo una lunga sofferenza psicologica.

Psicologo scolastico escluso perché padre di alunno frequentante lo stesso istituto, sentenza TAR Lazio: “Conflitto di interessi strutturale compromette autonomia del servizio” - Il TAR del Lazio ha stabilito con la sentenza n. 8534/2025, depositata il 2 maggio scorso, che le scuole non possono selezionare come psicologo scolastico un professionista che abbia figli iscritti al medesimo istituto.

