goblin movie ambizioso in sviluppo con un mix di ted e et

Nel panorama cinematografico contemporaneo, alcune case di produzione si distinguono per la capacità di innovare e sorprendere con progetti audaci e originali. Tra queste, A24 si conferma come uno dei nomi più influenti, grazie alla sua propensione a finanziare film che sfidano le convenzioni del genere. Recentemente, l’attenzione si è concentrata su un nuovo progetto in fase di sviluppo, che vede coinvolto il regista emergente David Mikalson. Questo articolo approfondisce i dettagli di questa novità e le prospettive future per la casa di produzione. a24 sviluppa The Goblin con il regista emergente David Mikalson. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Goblin movie ambizioso in sviluppo con un mix di ted e e.t.