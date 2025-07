Lamine Yamal rischia inchiesta per la festa di compleanno con animatori nani tra le accuse | Discriminante da medioevo ma i performer | Nessuno ci ha mancato di rispetto - VIDEO

Il calciatore del Barcellona nella bufera per la festa del 18esimo compleanno in cui sono stati assunti animatori nani Il calciatore del Barcellona Lamine Yamal rischia un'indagine per aver assunto animatori nani per la festa del suo 18° compleanno, tenutasi lo scorso fine settimana.

In questa notizia si parla di: festa - compleanno - animatori - nani

«Non è stato niente di male, volevo solo fare qualcosa di diverso. » Lamine Yamal, per il suo diciottesimo compleanno, ha deciso di sorprendere tutti con una festa fuori dagli schemi, invitando anche dei nani come animatori. Non è il primo calciatore ad attirar Vai su Facebook

