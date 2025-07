Sovraffollamento nelle carceri: Nordio istituisce una task force per risolvere l’emergenza. Un piano sarĂ pronto a settembre, ecco le proposte. No all’amnistia e all’indulto. E no pure alla cosiddetta legge Giachetti, che prevede uno sconto di 45 giorni ogni 6 mesi di detenzione con la buona condotta. Per risolvere l’emergenza delle carceri sovraffollate, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha attivato una task force che vedrĂ seduti attorno allo stesso tavolo i rappresentanti degli istituti penitenziari e i magistrati di sorveglianza. – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Sovraffollamento nelle carceri: di cosa si occuperà la task force istituita da Nordio e che avrà un piano pronto a settembre