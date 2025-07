Modric chiaro | Il Milan deve vincere Non può essere soddisfatto della mediocrità

Luka Modric, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato in esclusiva a 'Milan TV' nella sua prima intervista da calciatore milanista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric chiaro: “Il Milan deve vincere. Non può essere soddisfatto della mediocrità ”

In questa notizia si parla di: modric - milan - chiaro - deve

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - 2025-06-03 20:43:00 Fermi tutti! Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione.

Il Milan Fanta a Luka Modric - 2025-07-14 19:35:00 Il web è in trepidazione: Ufficialmente, il “Era Luka Modric”. Il croato È un nuovo Milan Player E firma un contratto per una stagione con l’opzione per un altro extra.

Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato - Luka Modri?, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro.

#Modric a #MilanTV: "Avevo qualche altra offerta, ma quando il #Milan mi ha chiamato per me era chiaro. Lo volevo dal primo minuto. Mi ha impressionato anche il fatto che il direttore sportivo Igli #Tare è venuto in #Croazia per presentarmi il progetto e tutto d Vai su X

Adli vorrebbe provare a convincere Allegri a dargli un posto in rosa, ma al momento non ha una chance. Il Milan in quella posizione ha Modric e Ricci, giocatori con caratteristiche non così diverse dalle sue. Da lunedì si allenerà con Milan Futuro Vai su Facebook

Modric: Il Milan non può essere soddisfatto della mediocrità . Boban il mio idolo.; Milan, apertura totale di Modric: la firma attesa nelle prossime ore; Sacchi: Milan, attento su Modric. A 40 anni al massimo può giocare part time.

Modric si presenta: "La Serie A è un campionato competitivo, il Milan non può accontentarsi della mediocrità" - Luka Modric ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Perché ho scelto il Milan? Segnala tuttojuve.com

Diavolo di un Modric, il Milan nel destino - L’ex delle Merengues è arrivato e ha firmato, avrà la maglia numero 14 ... Da msn.com