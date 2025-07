Il corpo senza vita di un uomo di 59 anni è stato ritrovato questa mattina, mercoledì 16 luglio 2025, sulla spiaggia di Rimini, nella zona sud di Bellariva, in corrispondenza del Bagno 95, nei pressi della chiesa del Cuore Immacolato di Maria. Il cadavere era riverso in acqua, a pochi metri dalla battigia, e la segnalazione è arrivata al numero di emergenza 112 alle 5:40 del mattino. Sul posto sono intervenuti prontamente i marinai della Guardia Costiera, impegnati nell’operazione Mare Sicuro, con una pattuglia a terra e un battello veloce, insieme ai Carabinieri e alla Capitaneria di Porto. L’uomo è stato recuperato dall’acqua e portato sulla spiaggia per permettere agli operatori di effettuare i primi rilievi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È lui”. Orrore in Italia, spunta un cadavere in riva al mare: il terribile sospetto