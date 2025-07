Il basket italiano torna su Sky | acquisiti i diritti televisivi per il triennio 2025-2028

Importante novità in tema di diritti televisivi. Il basket italiano sarà visibile nuovamente sull’emittente satellitare Sky per le prossime tre stagioni sportive(2025-2026, 2026-2027, 2027-2028). Lo ha annunciato ufficialmente la Lba Serie A. IL BASKET ITALIANO TORNA SU SKY: COSA SI VEDRA’? Si tratta di un piacevole ritorno quello della palla a spicchi sulla nota emittente satellitare, che aveva già trasmesso il massimo campionato negli anni dal 2004 al 2011e poi, in coabitazione con la Rai, dal 2015 al 2017. Entrando nel dettaglio, verranno trasmesse 60 partite di regular season, ovvero due per turno, con l’aggiunta del big match di giornata, più due gare a giornata dei quarti di playoff scudetto, nonchè tutte le gare di semifinale e finale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il basket italiano torna su Sky: acquisiti i diritti televisivi per il triennio 2025-2028

