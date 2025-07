Pioli si presenta alla Fiorentina | Mai stato così preparato In Serie A ci sono i migliori

Stefano Pioli riparte dalla Fiorentina. Presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Viola, il tecnico parmense ha affrontato vari temi nella sua prima conferenza stampa, soffermandosi in particolare sul livello della Serie A e sull’orgoglio di farne parte. “ Quest’anno, tolti Inzaghi e Spalletti che sono in Nazionale, ci sono tutti i migliori allenatori italiani in Serie A ”, ha sottolineato Pioli davanti ai giornalisti. “ Pensavo di doverci essere anche io – ha aggiunto con un sorriso – e oggi posso dire che non mi sono mai sentito così preparato. È anche per questo che sono felicissimo di essere qui alla Fiorentina ”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

