Merlier brucia Milan nella nona tappa del Tour de France 2025 Pogacar sempre in giallo

Seconda vittoria alla Grand Boucle per Tim Merlier che brucia Jonathan Milan sul traguardo della Nina tappa del Tour de France 2025, da Chignon a Charautroux di 174 km. Terza piazza per Arnaud De Lie. Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla di leader. MERLIER BRUCIA MILAN: LA CRONACA DELLA NONA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 L’inizia della frazione odierna vede la fuga di Jonas Richaert e Mathieu Van der Poel, che hanno guadagnato cinque minuti di vantaggio di vantaggio sul gruppo. Il tandem è rimasto al comando anche dopo che, a cinquanta km dal traguardo, quando Richaert ha rallentato consentendo a Van der Poel di tirare dritto prima di essere raggiunto a venti km dal traguardo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Merlier brucia Milan nella nona tappa del Tour de France 2025. Pogacar sempre in giallo

In questa notizia si parla di: merlier - brucia - milan - tappa

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Merlier brucia Milan sull’arrivo di Dunkerque - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Milan non riesce neanche oggi a sfatare il tabù della vittoria italiana al Tour.

Merlier brucia Milan nella nona tappa del Tour de France 2025. Pogacar sempre in giallo - Seconda vittoria alla Grand Boucle per Tim Merlier che brucia Jonathan Milan sul traguardo della Nina tappa del Tour de France 2025, da Chignon a Charautroux di 174 km.

Tim #Merlier beffa Jonathan #Milan allo sprint nella nona tappa de Le Tour de France tuttobiciweb Vai su Facebook

Jonathan Milan, niente bis! Tim Merlier lo brucia proprio al traguardo dopo aver ropreso van der Poel: rivivi la volata; Tour: Merlier 'brucia' Milan e vince la nona tappa; Tour de France: Nona tappa, Chinon-Châteauroux. Merlier vince, brucia Milan sul traguardo - Tappa 9, il video dell'ultimo km: vince Merlier.

Tour: Merlier 'brucia' Milan e vince la nona tappa - E' questo il margine con il quale il campione d'Europa Tim Merlier ha 'bruciato' Jonathan Milan sul traguardo di Châteauroux, ovvero il viale ribattezzato 'avenue Cavendish' in onore del ... ansa.it scrive

Tour: Merlier 'brucia' Milan e vince la 9/a tappa - Il belga Tim Merlier ha vinto in volata la nona tappa del Tour de France, Chinon- Scrive sport.quotidiano.net