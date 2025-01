Tutto.tv - UeD anticipazioni: momento toccante con una disabile, decisioni e liti

Leggi su Tutto.tv

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo ad unmoltoche emozionerà studio e pubblico da casa. Il tutto è avvenuto nel corso della registrazione del 29 gennaio, la quale è stata particolarmente movimentata. Vediamo cosa è successo.a Uomini e Donne edel Trono ClassicoLedi UeD relative alla registrazione che è stata effettuata il 29 gennaio riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che c’è stato unmoltoche ha riguardato una ragazza. Ad un certo punto, infatti, Mario ha preso questa persona che era seduta tra il pubblico e l’ha fatta ballare. Lei si è commossa, così come tutto lo studio.Passando alle dinamiche del Trono Classico, invece, Francesca Sorrentino ha deciso di non portare nessuno in esterna.