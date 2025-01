Truffe assicurazione auto | oltre 15 milioni di italiani colpiti danni per 620 milioni

Quotidiano.net - Truffe assicurazione auto: oltre 1,5 milioni di italiani colpiti, danni per 620 milioni

Nell'ultimo anno più di 1,5disono stati vittima di una truffa o di un tentativo di frode mentre erano alle prese con l'acquisto dell', subendo un danno economico complessivo stimato di620di euro. E' quanto emerge dall'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstast. Tra i canali più utilizzati per cercare di truffare i consumatori alle prese con l'acquisto dell'RCal primo posto ci sono le email di phishing, strumento utilizzato nel 41,7% dei casi di truffa o tentativo di frode, seguito dal finto call center (27,8%). Nel 22,2% dei casi come cavallo di Troia è stato utilizzato un sms. I pericoli, però, si trovano anche negli incontri fatti in presenza tanto è vero che in quasi una truffa su cinque (19,4%) il malfattore si è presentato di persona davanti alla vittima.