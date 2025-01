Biccy.it - Selvaggia Lucarelli: il suo pensiero sulla vicenda Corona-Fedez-Ferragni

sua newsletter ha scritto quello che pensasoffermandosi però non sui contenuti di quelle conversazioni, ma sulle modalità con cuile ha diffuse. Il titolo dell’articolo, non a caso, è: “Non è gossip, ma violenza“, con tanto di sottotitolo: “Violenza verbale, monetizzazionevita intima e sessuale altrui, vittimizzazione secondaria, bodyshaming, violazione della privacy, vendetta. E a voi che ridete- questo è grave- sembra gossip“.L’articolo è a pagamento, ma nell’anteprima gratuita si legge: “Qualche sera fa ho aperto i messaggi privati di Instagram e c’erano un po’ di profili- principalmente di ragazzini- che mi scrivevano “cicciona”, “ti ha asfaltata” e così via. Non ho avuto bisogno di domandarmi cosa fosse successo perché avevo già la risposta.