Sarah Toscano a Sanremo con un pezzo dance: "Se ballerò?"

è l’artista più giovane del Festival di2025 e nonostante online c’è già chi scommette che arriverà ultima, lei è molto sicura di sé e del suo, Amarcord, che promette essere “e da ballare“.“Sto prendendo lezioni di Heelsdanza sui tacchi, ndr quindi in futuro mi vedrete ballare. Anon. Diciamo che devo ancora prendere un po’ di lezioni, però, comunque avrò uno staging dietro. Magari mi vedrete ballare ai Live“, ha dichiarato a Gay.it, specificando che ballerà con gli Ofenbach durante la serata delle cover. “Gli Ofenbach sono degli artisti che stimo tantissimo; fanno una musica incredibile. Quindi, nel momento in cui mi si è presentata l’occasione di andare ae dunque di prendere parte alla serata delle cover, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata proprio: “Voglio portare unsu cui ballare.