Lapresse.it - Roma, con auto rubata scappano dalla polizia e investono agente

Unè stato investito al Casilino, a, nella zona di Torre Angela, da un’mobile che era statain mattinata. Laaveva ricevuto la segnalazione da parte della società che aveva installato il localizzatore per l’assicurazione segnalando la posizione della macchina vicino ad un ufficio postale.Quando le volanti sono arrivate l’è fuggita speronando prima altreparcheggiate. Uno degli occupanti dell’mobile, una Lancia Y rossa, è stato fermato in via Fumagalli. Uno degli agenti è stato investito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.