Oggi per l’Italia del Futuro | terza edizione del Forum Multistakeholder promosso da Cdp alla Borsa Italiana

di Marco Milano“Giovani, innovazione e sostenibilità”: a Milano il terzo “”, l’appuntamento annuale del Gruppo Cdp (Cassa Depositi e Prestiti) dedicato all’ascolto e al dialogo con gli stakeholder sui temi chiave e sulle sfide dello sviluppo sostenibile del Paese. L’2025 a Palazzo Mezzanotte, sede della, in piazza Affari a Milano e in diretta streaming in tutto il mondo, ha visto anche la presentazione in anteprima della indagine di “Bva Doxa” sul rapporto dei cittadini italiani, in particolare delle nuove generazioni, con la sostenibilità e le nuove tecnologie.“Prospettive e rischi dell’AI. Quali sono gli effetti sulla società e come gestire questo cambio di paradigma?” tra i temi affrontati. Ma anche: “Finanza e sviluppo sostenibile. Che cos’è un investimento responsabile e come può generare un impatto positivo per la collettività?”.