Neutralizzazione contributi | la Cassazione apre al ricalcolo delle pensioni

Laha modificato le regole sulladei, introducendo un’importante novità per i pensionati. Con la sentenza n. 30803 del 2024, i giudici hanno stabilito che l’estromissione deipenalizzanti non deve essere necessariamente richiesta al momento della domanda di pensione, ma può avvenire anche in un secondo momento. Questa decisione consente di ricalcolare l’assegno previdenziale e ottenere importi più alti al raggiungimento dell’età di vecchiaia. Cosa cambia per i pensionati In passato, la richiesta didoveva avvenire contestualmente alla domanda di pensione. Ora, grazie alla nuova interpretazione della Corte, anche chi è già in pensione può chiedere di escludere fino a cinque anni disfavorevoli dal calcolo. Questa possibilità riguarda solo chi ha raggiunto i 67 anni, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, ma offre anche un’opportunità per chi ha scelto il pensionamento anticipato.