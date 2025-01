Scuolalink.it - Mobilità Docenti 2025/28: il nuovo CCNI garantisce il ‘diritto alla famiglia’

Leggi su Scuolalink.it

È stato firmato il contratto integrativo per ladel personale docente, educativo e ATA per il triennio/28. L’accordo introduce importanti novità, soprattutto in merito ai vincoli imposti dnormativa sul Pnrr, rendendoli meno stringenti. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha commentato positivamente l’accordo, sottolineando come sia stato finalmente garantito il dirittofamiglia. Ricongiungimenti familiari e valutazione dei titoli: le novità sulla/28 Ilcontratto prevede la possibilità di ricongiungimento con figli minori di 16 anni o con genitori ultra65enni. Un’altra importante conquista riguarda il vincolo sui posti di sostegno: il periodo svolto da precario verrà ora conteggiato come periodo valido all’interno dei 5 anni previsti dnormativa.