Maschi Veri | le prime immagini della nuova serie Netflix Italia

Arriva nel 2025, la versione italiana di Machos Alfa, la serie spagnola che ha conquistato il pubblico di tutta europa. Dopo l'adattamento francese, arrivato in piattaforma a metà gennaio (e quello olandese in arrivo), l'Italia ripropone il format con un poker di assi del nostro panorama cinematografico. In occasione della presentazione del palinsesto 2025, sono state diffuse le prime immagini.

La trama di Machos Alfa

Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti) sono quattro amici sulla quarantina che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare i propri pregiudizi, i paradigmi della "mascolinità tossica" e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione.