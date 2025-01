Inter-news.it - Lautaro Martinez nella storia: tutti i record dopo la tripletta in Inter-Monaco

Leggi su Inter-news.it

firma la qualificazione diretta dell’agli ottavi della Champions League 2024/25 con unaal. E aggiorna nuovamente i suoiin nerazzurro.SCUSATE IL RITARDO –chiude il mese di gennaio 2025 con una statistica leggermente confortante. 8 gol in altrettante partite per il capitano dell’, che trova anche la primain Champions League. Schiantando ile trascinando i nerazzurri direttamente agli ottavi, risparmiandosi così un ulteriore doppio impegno a febbraio (a differenza del Milan, prossimo avversario in Serie A). Il numero 10 contro ilgioca una partita ai limiti della perfezione, dimostrando una ritrovata forma fisica ottimale. E togliendosi lo sfizio di aggiornare ulteriormente i suoicon la maglia dell’