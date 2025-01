Liberoquotidiano.it - La miniera d'oro di Jannik Sinner: clamoroso, ecco cosa ha fondato a Montecarlo

non è solo il numero uno del tennis mondiale, ma anche unad'oro. Classe 2001 e originario dell'Alto Adige,ha conquistato traguardi incredibili, con ricavi che vanno ben oltre i premi vinti nei tornei. Con 42 milioni di euro guadagnati finora nel tennis, compresi i 5,7 milioni incassati dall'esibizione di Riad,è il tennista italiano più remunerato di sempre. Il successo sul campo si riflette anche nella sua rete di sponsor, che include nomi globali come Nike – con un contratto decennale da 150 milioni di euro – e Rolex, ma anche marchi italiani di prestigio come Gucci, Alfa Romeo e Lavazza. Complessivamente, le collaborazioni pubblicitarie generano percirca 43 milioni di euro all'anno. Dal 2020risiede a, dove ha avviato una serie di società per gestire il suo patrimonio e la sua immagine.