Metropolitanmagazine.it - Il Garante della privacy blocca “urgentemente e con effetto immediato” DeepSeek in Italia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

A tutela dei dati personali, l’app cinese di intelligenza artificialenon sarà più disponibile in. Arla è il. Il blocco hae urgente, in vistaprotezione dei dati personali degli utenti. Lo ha annunciato lo stesso organo di protezione nella giornata di oggi, dopo aver diramato una nota in cui chiedeva informazioni in merito all’utilizzo dei dati.conIn una nota di due giorni fa ilaveva disposto una richiesta di informazioni. Precisamente a HangzhouArtificial Intelligence e a BeijingArtificial Intelligence. Si tratta delle due società che forniscono il servizio di chatbot, sia su piattaforma web che su App. “L’Autorità, considerato l’eventuale alto rischio per i dati di milioni di persone in, chiede alle due società e alle loro affiliate di confermare quali siano i dati personali raccolti, da quali fonti, per quali finalità, quale sia la base giuridica del trattamento, e se siano conservati su server collocati in Cina.