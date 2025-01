Calciomercato.it - Fiorentina attivissima: Comuzzo-Napoli e discorsi avviati con la Juve per Fagioli | CM.IT

alle prese con diverse trattative di calciomercato, in entrata e in uscita:non sono i soliNelle ore della trattativa con ilper, laaccelera per Nicolòche, da diverso tempo, è fuori dai piani della.Pietro(LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista ha dato il suo assenso e, come raccontato, ormai da diversi giorni le parti ragionano sulla formula della cessione. I bianconeri vorrebbero monetizzare infatti la partenza del giocatore inserendo l’obbligo di riscatto, mentre la Viola ragiona su un diritto, senza particolari esborsi economici. Nelle scorse settimane si è parlato a lungo anche di Bondo e di Frendrup, altri profili molto apprezzati, ma il Genoa continua a chiedere cifre molto elevate per il suo centrocampista, tanto che ad inizio mercato è stata respinta un’offerta dell’Atalanta da quasi 20 milioni.