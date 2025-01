Sport.quotidiano.net - Ferrari, svelato il nome della monoposto 2025: ecco come si chiamerà l’auto di Hamilton e Leclerc

Roma, 30 gennaio– “New Year, new name”. Con un post sul social X, laannuncia ilin codicenuovache parteciperà al Mondialedi Formula 1. SiSF-25 la vettura che sarà presentata il 19 febbraio a Fiorano e che sarà guidata da Lewise Charlesnel campionato che prenderà il via a Melbourne in Australia il 16 marzo. L’annuncioNew year, new name ? pic.twitter.com/JC4Ou0OfRJ — ScuderiaHP (@Scuderia) January 30,Test a Barcellona Intanto oggi, giovedì 30 gennaio, terza e ultima giornata di 'Testing Previous Cars'a Barcellona. Mercoledì l'incidente di(senza conseguenze per il pilota) ha imposto un cambiamento nel programma conche non è sceso in pista.