Sport.quotidiano.net - Europa League, ultima giornata alle ore 21. Baroni già qualificato. Roma-Eintracht per i playoff. Lazio a Braga

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cala il sipario sulla fase a gironi dell’, con le partite in programma tutte stasera21. Come per la Champions, le prime otto passano agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima ai, dalla venticinquesima saranno eliminate. Lava a caccia di tre punti chiave per evitare l’eliminazione contro l’, che invece è ormai a un passo dagli ottavi. Non convocato Hermoso, molto vicino al Bayer Leverkusen. Probabili formazioni:(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. RanieriFrancoforte (4-4-1-1): Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Laon, Can Uzun; Götze; Ekitike. All. Toppmoller. Situazione totalmente diversa in casa, con i biancocelesti già qualificati aritmeticamente agli ottavi.