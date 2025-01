Amica.it - Dal Giappone una struggente storia d'amore e d'amicizia: al cinema arriva il pluripremiato teen drama "Let Me Eat Your Pancreas"

Due ragazzi e un segreto. Un’che ha una scadenza, ma, forse proprio per questo, prende il meglio di tutti e tre. Sta perre nei nostri, il 3, 4 e 5 febbraio 2025, Let Me Eat(Kimi no Suiz? wo Tabetai). Un lungometraggio in arrivo dalche ha conquistato premi, pubblico e critica in tutto il mondo. E di cui vi proponiamo in anteprima e in esclusiva una clip.Unad’e diispirata da un bestsellerLet Me Eatè unad’e diispirata alla pluri-premiata light novel di Yoru Sumino che ha stregato milioni di lettori in tutto il mondo. Ed è stata inserita dalla prestigiosa rivista di critica letteraria Da Vinci al secondo posto nella classifica dei migliori romanzi pubblicati innel 2015.