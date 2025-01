Iodonna.it - Dal cinema alla realtà: film come "The Idea of You", "A Family Affair", "Babygirl" raccontano sempre più questa tendenza, confermata dalla scienza

"Siamo abituati a vedere uomini maturi con partner giovani, sia nella vita reale che sul grande schermo. Ma quando sono le donne a scegliere compagni più giovani, il dibattito si accende. Un recente studio pubblicato sulla Proceedings of the National Academy of Sciences conferma un dato sorprendente: anche le donne, contrariamente a quanto dichiarano, trovano gli uomini più giovani «più desiderabili». E ilsembra aver colto questo cambiamento prima ancora della società, portandopiù spesso sullo schermo relazioni in cui l’age gap non è più un tabù, ma una dinamica sentimentale e sessuale del tutto legittima.Il desiderio non ha etàLa ricerca dell’Università della California – Davis ha analizzato 4.500 appuntamenti al buio tra adulti di età compresa tra i 22 e gli 85 anni. I dati parlano chiaro: uomini e donne tendono entrambi a essere più attratti da partner più giovani, anche quando dichiarano preferenze diverse.