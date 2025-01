Sololaroma.it - Braga-Lazio Streaming Gratis: dove vedere l’Europa League in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Terminata ieri la prima fase di Champions, la serata di oggi, giovedì 30 gennaio, sarà invece decisiva per i verdetti del. Tutte le partita in programma per quest’ultima giornata della fase campionato si disputeranno in contemporanea alle ore 21 e permetteranno di capire quali formazioni passerannomente agli ottavi di finale, quali agli spareggi e quali invece saranno costrette a salutare la competizione. Tra le squadre che scenderanno in campo ci saranno anche, che si affronteranno all’Estadio Municipal de.Partita di fondamentale importanza per i portoghesi, che in questo momento si trovano oltre il 24° posto necessario per passare alla fase ad eliminazione. I ragazzi di Carvalhal hanno collezionato solamente sette punti fino a questo momento e per sperare nella qualificazione dovranno obbligatoriamente portare a casa i tre punti, sperando di poter contare su risultati favorevoli da chi li precede in classifica.