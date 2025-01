Nerdpool.it - Biancaneve: Disney rilascia il nuovo trailer del live-action

ha finalmenteto ildi, la rivisitazione indella celebre fiaba animata del 1937. Il film arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025, portando sul grande schermo una versione moderna della classica storia con un cast stellare e nuove canzoni originali.Ecco ilufficiale:Un cast d’eccezione per ilLa protagonistasarà interpretata da Rachel Zegler (West Side Story), mentre nei panni della perfida Regina Cattiva troveremo Gal Gadot (Wonder Woman). Il film riproporrà la storia senza tempo con gli amatissimi sette nani: Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo, pronti a conquistare il pubblico con la loro simpatia.Regia, produzione e colonna sonoraLa regia diè affidata a Marc Webb, noto per il suo lavoro su The Amazing Spider-Man.