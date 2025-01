Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss sembra allontanare la possibilità di un ritorno alla Royal Rumble

La settimana che precede laè storicamente costellata da rumours fuori controllo: ovviamente, le voci più interessanti, riguardano spesso i wrestler che mancano dcompagnia da diverso tempo. In questo senso, le voci suldihanno cominciato a circolare già da diverso tempo, in particolare dal debutto di RAW su Netflix. A quanto pare, a causa di una disputa sul suo contratto, lanon sarebbe tornata nell’episodio di RAW del 13 gennaio e sembrerebbe quasi che la compagnia abbia deciso di mettere in stallo i piani per lei.Con laalle porte, pareva quasi scontato il possibiledi Little Missin WWE, ma la wrestler ha postato una foto con una descrizione piuttosto chiara:“Se avete bisogno di me, sarò qui però un bel po’.