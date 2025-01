Lapresse.it - Usa, giudice blocca congelamento dei fondi federali ordinato da Trump

Unahato temporaneamente, fino a lunedì, ildeie dei sussididall’Amministrazioneche sta suscitando confusione in varie agenzie e organizzazioni che fanno affidamento suiche giungono da Washington. La decisione dellafederale Loren AliKhan è stata presa poco prima che ildeientrasse in vigore, alle 17 di oggi (le 23 in Italia). La Casa Bianca aveva pianificato di congelare iper attuare una revisione generale della spesa federale. L’Amministrazione ha assicurato che l’assistenza federale agli individui, tra cui la previdenza sociale, Medicare, i buoni pasto, i prestiti agli studenti e le borse di studio non sarebbe stata toccata dal provvedimento.