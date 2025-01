Ilrestodelcarlino.it - Una nuova squadra per i talenti del pedale. Nasce "Cam Futuro"

Unarealtà nel ciclismo giovanile: da Civitanova Bike Academy a Cam. Il panorama delle due ruote si arricchisce con unae promettente società:Cam, che correrà con il nome di Fior di Grano Tris Stampi, una società ciclistica che si evolve dall’esperienza della Civitanova Bike Academy. Con il trasferimento della sede nel capoluogo, la società del presidente Antonio De Angelis si dedica alla categoria Giovanissimi e Juniores, grazie anche al supporto dell’amministrazione, che si è attivata per garantire spazi adeguati all’allenamento dei ragazzi dai 7 ai 12 anni. "Il nostro obiettivo è ambizioso – afferma De Angelis – vogliamo far crescere i giovani del territorio, permettendo loro di mettersi alla prova e raggiungere traguardi significativi, sia in ambito sportivo che personale.