Iltempo.it - Trasformazione digitale, parte il percorso di alta formazione per guidare i manager del futuro

Fornire aitemporaneamente senza occupazione, gli strumenti e le conoscenze essenziali per comprendere e governare i cambiamenti dettati dalla rivoluzione tecnologica. È l'obiettivo deldipromosso da 4., associazione promossa da Confindustria e Feder, in collaborazione con Digit'Ed e 24Ore Business School, presentato oggi nell'ambito del convegno “Leader del: le Nuove Sfide dell'Innovazione”, che si è tenuto a Milano. Ildicoinvolgerà 60inoccupati sui temi dell'intelligenza artificiale, cybersecurity e Big data, che rappresentano leve strategiche per cogliere nuove opportunità, migliorare i processi e creare ambienti di lavoro orientati allo sviluppo. Eppure, dai dati dell'Osservatorio 4.emerge che un'azienda su due segnala una carenza di competenze come ostacolo principale all'utilizzo dell'AI, con forte divario tra grandi e piccole imprese.