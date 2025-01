Quotidiano.net - Terna Innovation Zone in Tunisia: impegno per una transizione energetica sostenibile

"Con ilinconfermiamo il nostroper unagiusta e inclusiva che valorizzi le eccellenze locali, contribuisca alla crescita dell'ecosistema dell'innovazione tunisino e crei nuove opportunità per startup, professionisti e giovani talenti del settore energetico". Lo ha dichiarato l'amministratrice delegata e direttrice generale di, Giuseppina Di Foggia, commentando in una nota l'inaugurazione dell'della società in. "Questo progetto interpreta i valori della responsabilità sociale d'impresa, coniugando innovazione, formazione, condivisione di conoscenze e cooperazione inzionale, per costruire un futuro energeticoinsieme ai nostri partner tunisini. Ilnon sarà solo un luogo fisico, condiviso con l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e con la Camera Tuniso-Italiana di Commercio ed Industria, ma anche un simbolo del nostroa valorizzare il talento e alimentare il progresso tecnologico", ha concluso Di Foggia.