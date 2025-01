Lettera43.it - Sony, Hiroki Totoki nominato nuovo Ceo: Yoshida rimarrà presidente

Group ha annunciato il primo grande cambio di leadership in sette anni. A partire dall’1 aprile, già direttore operativo e finanziario dell’azienda hi-tech giapponese, sarà ilCeo: prenderà il posto di Kenichiro, al vertice dall’aprile 2018, che continuerà tuttavia a ricoprire il ruolo esclusivo di. Entrato innel 1987 come dirigente,vanta un’esperienza di 38 anni nel colosso nipponico, per cui ha contribuito al lancio della divisione finanziariaBank e ha guidato i dipartimenti Business Strategy e Corporate Development. «I miei predecessori hanno notevolmente aumentato il valore dell’azienda», ha spiegato in una nota. «Farò del mio meglio per continuare a costruire questo successo. Il nostro più grande motore è la diversità di attività e persone, parte del Dna di».