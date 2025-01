Liberoquotidiano.it - "Sinner squalificato? Perché sono fiducioso": Binaghi, tam tam impazzito sulla Wada

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un percorso ottimo quello del tennis italiano agli ultimi Australian Open. Jannikvincitore del torneo, Lorenzo Sonego arrivato ai quarti. Per Angelo, presidente della Federtennis, è stato un percorso ottimo quello di Melbourne: “Siamo riusciti addirittura a fare meglio — le sue parole nell'intervista al Corriere dello Sport — Sonego nei quarti, Musetti al terzo turno, il doppio in finale. Per come eravamo abituati, anche senza Jannik sarebbe stato un trionfo. Cosa devo fare? Chiedere a questi ragazzi di smettere di vincere? E se non ci fosse stato, saremmo lo stesso qui a parlare della grande crescita del tennis italiano e lo dimostrano proprio gli Australian Open”. Lo stesso presidente si è detto “” riguardo alla sentenza che arriverà ad aprile sul caso Clostebol, che vede al centro Jannik