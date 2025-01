Liberoquotidiano.it - Scozia, ecco la festa vichinga nelle isole Shetland

Più di mille persone hanno sfilato per la città di Lerwick,scozzesi di, per celebrare un'anticadel fuoco. La processione dei presenti, travestiti da vichinghi e con in mano torce accese, è culminata con l'incendio di una galea, una tipica imbarcazione della cultura dei guerrieri scandinavi. Tanti visitatori vengono da tutto il mondo per assistere a questo spettacolo, istituito nel 1880 per segnare la fine della stagione di Yule (il calendario pre-riformista che coincideva con quello cattolico) e celebrare l'ereditàin. Laha cadenza annuale ed è stata annullata solo poche volte: dopo la morte della Regina Vittoria, durante la prima e la seconda guerra mondiale e durante la pandemia COVID-19. È stata rinviata nel 1900 a causa della pandemia di influenza, alla morte di Giorgio V nel 1936 e alla morte di Winston Churchill nel 1965.