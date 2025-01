Ilrestodelcarlino.it - Per il Ravenna inizia un tour de force. Sei sfide in appena tre settimane

Comincia, domenica a Sasso Marconi, un mese di febbraio particolarmente intenso per il. Non tanto per la rosa giallorossa, ampia e ricca di alternative che potrebbero giocare anche titolari, quanto per i tifosi, chiamati in causa sei volte in ventiquattro giorni. L’undici di mister Marchionni dovrà infatti affrontare quattro turni di campionato e due di Coppa Italia. Proprio la Coppa diventa l’obiettivo più prossimo da perseguire. Si comincia tuttavia domenica prossima a Sasso Marconi per la quinta di ritorno, contro l’ultima squadra che è stata capace di sconfiggere i giallorossi (2-1 al Benelli) il 6 ottobre scorso. Domenica 9 febbraio sarà la volta di-Imolese, derby che evoca sempre qualcosa di positivo, nel ricordo della sfida del 2017 capace di dare il via a una clamorosa rimonta fino alla promozione in serie C.