Pedofilia online | avevano migliaia di foto e video 12 persone arrestate

Vasta operazione della polizia in tutta Italia, sequestri e 14 denunceSono 12 lee 14 quelle denunciate dalla polizia di Stato nell’ambito di un’operazione di contrasto allae alla pedopornografiache ha portato al sequestro di decine didi file. La vasta operazione è stata condotta dagli agenti della polizia del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Venezia, coordinati dalla procura della Repubblica di Venezia e dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografiadel servizio polizia postale; indagini anche nelle province di Lecce, Sassari, Siracusa, Massa, Pisa, Bergamo, Milano, Monza Brianza, Isernia, Caserta, Reggio Calabria, Roma, Alessandria, Cuneo, Novara, Venezia, Vicenza e Treviso.Arresti eseguiti per la detenzione di ingente materiale pedopornograficoGli arresti sono scattati per la detenzione di ingente materiale pedopornografico.